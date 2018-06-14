دار الإفتاء تعلن غدا أول أيام عيد الفطر المبارك

كتب- عمر مصطفى:

أعلنت دار الافتاء المصرية، بعد استطلاع هلال شهر شوال 1439 اليوم الخميس، ثبوت رؤيته ليكون غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2018 في مصر.

واستطلعت اللجان الشرعية والعلمية لدار الإفتاء المصرية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مساء اليوم، هلال شهر شوال للعام الهجرى 1439 ، وأعلن الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، نتيجة الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال بثبوت ثبت رؤية هلال شوال وبالتالي يكون غدا الجمعة غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.