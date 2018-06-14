برلماني: تقنين أراضي وضع اليد أبرز تحديات الحكومة الجديدة

كتبت-مروة شوقي:

قال النائب سليمان العميري، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمامها العديد من التحديات سواء في الملف الاقتصادي أو الأمني، بالإضافة للتعليم والصحة وملف تقنين أراضي وضع اليد، والتصدي لظاهرة البناء على الأراضي الزراعية.

وطالب العميري، في بيان، الخميس، الحكومة الجديدة بالانتهاء من ملف تقنين أراضي وضع اليد مع ضرورة التوسع في قاعدة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والانتهاء من قاعدة البيانات حتى يتسنى لمستحقي الدعم الحصول عليه فقط وتنقية جداول الدعم، وربط التعليم الفني بسوق العمل والنهوض بمنظومة الصحة ومياه الشرب.

وقدم عضو مجلس النواب، الشكر للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق وجميع الوزراء الذين خرجوا من الحكومة مؤكدا أن حكومة "إسماعيل" أدت دورًا وطنيًا في مرحلة صعبة في تاريخ مصر، مشيدا بدور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع السابق واللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخليه السابق في الحفاظ على أمن المواطنين ومكافحة الإرهاب خلال فتره توليهما الوزارتين.​