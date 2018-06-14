وزير الري: 900 مليار جنيه لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة ستتحرك الفترة المقبل، في عدة محاور للتعامل مع العجز المائي المتزايد في البلاد، بالتعاون مع 9 وزارات لتنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية للبلاد من "سطحية و جوفية و أمطار"، تصل تكلفتها الإجمالية إلى حوالي 900 مليار جنيه حتى عام 2037، تشمل تحسين نوعية المياه بالمجاري المائية ورفع كفاءة وترشيد استخدامات المياه وتنميتها.

وأضاف، أن الخطة تشمل إنشاء مخرات وسدود إعاقة لحماية المناطق المعرضة للسيول والاستخدام الآمن لمصادر المياه الجوفية العميقة بالإضافة لإقرار استخدام تحلية المياه بالمحافظات الساحلية على البحرين المتوسط والأحمر.

وولفت عبدالعاطي، في تصريحات صحفية، الخميس، إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الزراعة، فيما يتعلق بالمساحات المنزرعة ونوعية المحاصيل، من خلال تنفيذ خطة لاستبدال البذور بنوعيات أكثر إنتاجية وأقل استهلاكا للمياه، قادرة على تحمل الملوحة، ودرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح عبدالعاطي، أنه جاري العمل في تنفيذ سحارة لنقل مياه مصرف المحسمة لترعة سيناء الشرق بعد معالجتها (بتصرف مليون م3/ يوم) لتغذية الزمام شرق القناة طبقًا للبروتوكول الموقع مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.​