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    برلماني يطالب بإسناء ملف أراضي وضع اليد لرئيس الوزراء الجديد

    07:38 م الخميس 14 يونيو 2018
    برلماني يطالب بإسناء ملف أراضي وضع اليد لرئيس الوزراء الجديد

    النائب عاطف عبدالجواد

    كتب- أحمد علي:

    قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن جمع الدكتور مصطفى مدبولي، بين رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، نتيجة السمعة الطيبة التي يتمتع بها والشفافية في التعامل والمصداقية التي استطاع من خلالها تحقيق إنجازات على أرض الواقع.

    وأضاف عبدالجواد، في بيان، الخميس، أن رئيس الحكومة استطاع أن يجعل من وزارة الإسكان منافسًا قويًا في سوق العقارات، من خلال ما حققه في ملف الإسكان الاجتماعي، والمدن الجديدة التي أصبحت وجهة كل المصريين سواء محدودي الدخل أو الطبقات أصحاب الدخول المرتفعة.

    وطالب عضو مجلس النواب، بإسناد ملف تقنين أراضي وضع اليد لوزارة الإسكان؛ لأنه ملف لم يخفف عن كاهل المواطنين شيئا، ومازالت العقبات كثيرة أمام المواطنين، مؤكدا أن وزير الإسكان وضع رؤية واستراتيجية للتعامل مع ملف مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية وفقا للاعتمادات المالية.​

    عاطف عبدالجواد مجلس النواب مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الإسكان وضع اليد

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