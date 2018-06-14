وزير الزراعة الجديد لمصراوي: "منظومة إليكترونية واستصلاح الأراضي" على رأس أولوياتي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، إن اجتماع اليوم مع الرئيس السيسي، تناول الخطوط العريضة للوزارة، مؤكدًا ضرورة التعاون بين جميع الوزرات.

وأضاف أبوستيت، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس، أن الأولوية التي يضعها أمامه ستكون لمشروعات استصلاح الأراضي، وأن المرحلة الحالية ستشهد الاستعانة بوزارة الاتصالات لعمل منظومة إلكترونية في الوزارة.

وأعلن أبوستيت، الاستعانة بمساعدين جدد في الوزراة، حسب الاحتياج لتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي.​