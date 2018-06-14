التليفزيون يتراجع عن بث 22 مباراة لمونديال روسيا 2018

كتب- محمد عمارة:

صرح مصدر مسئول بالتليفزيون المصري، بأن التليفزيون لن يبث مباريات مونديال روسيا 2018 على التردد الأرضي كما أعلن من قبل.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لمصراوي، الخميس، إن التليفزيون تراجع عن بث الـ22 مباراة كما أعلن من قبل؛ بعد أن أعلنت قناة ""بي.إن" سبورت، بثها الـ22 مباراة على التردد المفتوح.

وأعلنت شبكة "بي.إن"، سبورت، أنها ستبث 22 مباراة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم دون مقابل على محطة غير مشفرة.

وقالت الشبكة الرياضية، في بيان، قبل ساعات من انطلاق كأس العالم في روسيا اليوم، إنها ستبث 22 مباراة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون مقابل.

وقال ناصر الخليفي رئيس مجموعة (بي.إن) الإعلامية "إنه لشرف وفخر لنا أن نقدم 22 مباراة من نهائيات كأس العالم مجانًا ونقدم أعظم اللحظات التي لا تنسى من كأس العالم في روسيا إلى الملايين من جماهير كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

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