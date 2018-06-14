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فرج عامر يحذر الحكومة الجديدة من التهاون في مواجهة الأزمة السكانية ‏

05:48 م الخميس 14 يونيو 2018
فرج عامر يحذر الحكومة الجديدة من التهاون في مواجهة الأزمة السكانية ‏

المهندس محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي:

طالب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بإعطاء أكبر اهتمام للأزمة السكانية خاصة في ظل تحذير الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال حفل إفطار الأسرة المصرية من معدلات الزيادة السكانية.

وقال "عامر"، في تصريحات صحفية، الخميس، إن الحكومة الجديدة ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا نجحت في حل أزمة الزيادة السكانية، في ظل فشل جميع الحكومات السابقة فيها.

وحذر عامر، من أي تهاون أو تكاسل من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في حل هذه الأزمة التي لو استمرت ستأكل الأخضر واليابس.

وقال "عامر"، إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعي جيدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر يمكن ألا يكتب له النجاح إذا فشلت الحكومة الجديدة في التصدي للمشكلة السكانية.​

محمد فرج عامر مجلس النواب السيسي الزيادة السكانية الإصلاح الاقتصادي

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