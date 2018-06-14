بالصور.. وزير التنمية المحلية يصل مقر عمله بالديوان العام

كتب- محمد نصار:

وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى مقر عمله بديوان عام الوزارة، اليوم الخميس؛ لمباشرة مهام عمله، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.

وأدى اللواء محمود شعراوي، اليمين الدستورية وزيرا للتنمية المحلية خلفا اللواء أبوبكر الجندي، وهو أحد قيادات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.

وولد اللواء محمود عبدالحميد شعراوي، عام 1959، وتخرج في كلية الشرطة عام 1980، والتحق بالعمل منذ تخرجه بقطاع أمن الدولة وتدرج فى المناصب حتى وصل مسؤولا بإدارة مكافحة النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطنى بالوزارة، وكان أشهر العمليات الناجحة له بالقضية المعروفة إعلاميا "عرب شركس" والقبض على المتهمين بقتل ضباط الجيش والشرطة والخلايا الإرهابية.​