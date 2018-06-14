9 من القاهرة و6 من الشرقية.. تعرف على محافظات وزراء حكومة مدبولي

كتب- محمد عبدالناصر:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء الحكومة الجديدة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي اليمين الدستوري.

وسيطرت بعض المحافظات على التشكيل الوزاري الجديد، وتصدرت محافظة القاهرة باقي المحافظات من حيث عدد الوزراء القادمين منها، تلتها محافظة الشرقية، ثم محافظة الجيزة.

وينشر مصراوي محافظات الوزراء بعد حلفهم لليمين، والتي جاءت على النحو التالي:

سامح حسن شكرى سليم، وزيرًا للخارجية، من محافظة القاهرة.

الدكتور طارق جلال شوقى أحمد شوقى، وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني، من محافظة القاهرة.

الدكتورة سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولي، من محافظة القاهرة.

الدكتور محمد أحمد محمد معيط، وزيراً للمالية، من محافظة القاهرة.

المهندس هشام عرفات مهدى أحمد، وزيراً للنقل، من محافظة القاهرة.

الدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز، وزيرًا للبيئة من محافظة القاهرة.

غادة فتحي إسماعيل والى، وزيراً للتضامن الاجتماعية، من محافظة القاهرة.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيراً لشئون مجلس النواب، من محافظة القاهرة.

الدكتور محمد حامد شاكر المرقبي، وزيراً للكهرباء والطاقة المتجددة، من محافظة القاهرة.

الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، ورئيس الوزراء من محافظة الشرقية.

الدكتور على السيد على المصيلحى، وزيراً للتموين والتجارة الداخلية، من محافظة الشرقية.

محمد محمود أحمد سعفان، وزيراً للقوى العاملة، من محافظة الشرقية.

الدكتور أشرف صبحي محمد حسين عامر، وزيراً للشباب والرياضة، من محافظة الشرقية.

المهندس عمرو عادل بيومى نصار، وزيراً للتجارة والصناعة من محافظة الشرقية.

الدكتورة هالة مصطفى السيد زايد، وزيراً للصحة والسكان، من محافظة الشرقية.

الدكتورخالد أحمد العنانى على عز، وزيراً للآثار، من محافظة الجيزة.

محمود توفيق عبد الجواد قنديل، وزيراً للداخلية، من محافظة الجيزة.

محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزيراً للتنمية المحلية، من محافظة المنوفية.

الدكتور محمد مختار جمعه مبروك، وزيراً للأوقاف، من محافظة بني سويف.

نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف، وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، من محافظة الأسكندرية.

الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، من محافظة سوهاج.

يونس السيد حامد المصرى، وزيراً للطيران المدني، من محافظة سوهاج.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من محافظة الدقهلية.