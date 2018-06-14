51 قطعة أثرية في معرض إسلامي بمتحف السويس القومي بعد العيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن متحف السويس القومي، الانتهاء من إعداد وتجهيز المعرض المؤقت " كنوز اسلامية: البيت الإسلامي"؛ استعدادًا لافتتاحة بعد الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يأتي في إطار خطة قطاع المتاحف لتنظيم وإقامة العديد من المعارض الأثرية المؤقتة لتفعيل دور المتحف التعليمي والثقافي وتقديم كل ما هو جديد من نتاج الحفائر الحديثة.

وأضافت صلاح، في بيان، الخميس، أن المعرض يضم عددًا من القطع الأثرية المختلفة التي لم تعرض من قبل، وهي مختلفة الصنع والوظيفة؛ لكنها تبرز روعة الحضارة الإسلامية المختلفة، والفنون الإسلامية بذوقها الخاص الذي يعبر عن اللمسات الفنية الدقيقة والرقيقة.

وقال علاء عبدالعاطي، مدير متحف السويس القومي، إن المعرض يضم 51 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف والموجودة داخل المخازن، ومن أهم القطع مجموعة من الأواني الزجاجية وبلاطات خزفية وأدوات إضاءة (المشكاة) وأدوات طعام، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة ٣٠ يوما.