وزيرة الصحة الجديدة: الفترة المقبلة ستشهد تحولاً كبيرًا في المستشفيات وتوفير العلاج

القاهرة- أ ش أ:

أكدت وزيرة الصحة و السكان الدكتورة هالة زايد، أن الفترة المقبلة سيتم الاعتماد على الوقاية من الأمراض وخاصة الأمراض غير المعدية وتوفير العلاج، مضيفة أن هناك تحولًا كبيرًا فى آليات عمل المستشفيات لتوفير خدمة مميزة للمرضى.

وقالت في تصريحات صحفية اليوم إن مبادرة الرئيس السيسى لمكافحة فيروس سى والعمى وعام المعاق سيتم استكمالها وفق رؤى محددة وأكثر دقة لتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك استراتيجة محددة لإدارة ملف العلاج الحر والتراخيص الطبية، مؤكدة أنه سيتم تفعيل قوانين زراعة الأعضاء والتراخيص الطبية مع تحديث القوانين القديمة لمواكبة التغيرات التى حدثت فى الملفات المختلفة.

وأكدت استمرار تجهيز وإنشاء المستشفيات، لتحسين الخدمات الصحية للمرضى، مؤكدة أن الخطة الاستثمارية للوزارة، سيتم استكمالها وفق احتياجات الوزارة بعد عيد الفطر.

وتابعت بقولها: "سنعتمد على الرقابة والمتابعة لكل القطاعات إضافة إلى مكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن هناك رقابة مشددة على المنح والقروض واستثمارها بشكل ما، بما يصب فى صالح المريض وتحسين المؤشرات الصحية.