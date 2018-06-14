وزير النقل في أول تصريح بعد حلف اليمين: سأواصل خدمة المواطن المصري

كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه سيواصل تنفيذ المشروعات التي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات، وتحقيق مفهوم النقل المستدام الذي سينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف "عرفات"، في أول تصريح عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليستكمل مهام منصبه كوزير للنقل في عهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، أنه مستمر في متابعة تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير السكك الحديدية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المرفق الحيوي الذي يخدم ملايين الركاب يوميًا.

وتابع وزير النقل، أنه من المقرر التعاقد على توريد 1300 عربة سكة حديد للركاب، وحوالي 700 عربة نقل بضائع لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية، واستكمال مشروعات تحديث الإشارات وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية، فضلًا عن استكمال المشروعات الضخمة في مجال مترو الأنفاق، واستكمال المشروعات القومية في مجال الطرق والكباري، وكذلك صيانة شبكة الطرق الحالية.

وأردف الوزير، أنه من المقرر استكمال المخطط العام الشامل للموانئ البحرية، واستكمال مخططات تطويرها، إضافة إلى استكمال خطة تطوير المنافذ البرية، وإنشاء شبكة من المراكز والمناطق اللوجستية، وتعظيم الاستفادة من النقل النهري، وخاصة في نقل البضائع.