نائب وزير الإسكان للمرافق بعد حلف اليمين: أولوياتي تحسين خدمات مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمرافق، إن أولوياتها في هذه المرحلة، العمل على رفع كفاءة وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في النواحي التنفيذية والاستثمارية، وتحسين ورفع كفاءة العاملين بالقطاع، وتوفير الإمكانيات الإدارية والتشريعية الملائمة، وذلك بهدف تغطية جميع مناطق الجمهورية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضافت "المنشاوي"، في بيان اليوم الخميس بعد أدائها اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها ستعمل أيضًا على متابعة أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، ووضع خطط لمجابهة المشاكل المُحتملة تتناسب مع الظروف الجغرافية لكل محافظة من محافظات الجمهورية، بجانب عمل نظام متابعة وتقييم بالمدن العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع خطة شاملة لتأهيل المرافق بها، خاصة بعد نقل الأصول من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى استكمال البرنامج القومي لصرف صحي القرى بمصر.

وكانت المهندسة راندة المنشاوي، أشرفت على قطاع المرافق لمدة عامين جرى خلالهما إنهاء ما يقرب من 400 مشروع مياه شرب وصرف صحي، وإنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة تتكون من كوادر شابة وخبرات فنية، واستعادة الثقة مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي والصناديق العربية وغيرها من الجهات الدولية، ومتابعة المشروعات المُنفذة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتقديم الدعم اللازم لإنهاء المشروعات المختلفة مثل مشروع مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وصرف صحي عين شمس، ومشروع محطة مياه 6 أكتوبر، ومشروع محطة مياه العاشر من رمضان، ومشروع محطة مياه طامية، وغيرها من المشروعات الهامة.