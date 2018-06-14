نائب وزير الزراعة بعد تجديد الثقة: الاستثمار الحيواني على رأس أولوياتي

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، إن استمرار تكليفها يمثل حجم الثقة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أن العمل مع الوزير الجديد يمثل فرصة جيدة لعودة إنجازات الوزارة.

وأضافت "محرز"، لمصراوي، اليوم الخميس، أن الاستثمار الداجني الحيواني من أولويات المرحلة المقبلة، منوهة إلى ضرورة الاستمرار في حملات التحصين.

وأدت منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.