وزير القوى العاملة بعد تجديد الثقة فيه: انتخابات العمال على رأس أولوياتي

كتبت- مروة شوقي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في أول تصريح عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إنه سيتابع سير العملية الانتخابية العمالية، بعد غياب دام 12 عامًا.

وأضاف "سعفان"، في بيان اليوم، أن اللجنة العليا المشرفة على انتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، أعلنت اليوم، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، للدورة النقابية 2018 /2022، وجرى تسليم الكشوف النهائية بديوان عام الوزارة إلى المندوبين المفوضين من كل نقابة عامة.

وتابع: "الكشوف النهائية لمجالس إدارة النقابات العامة، أسفرت عن الفوز بالتزكية في رئاسة وعضوية 14 نقابة عامة"، موضحًا أن هناك 13 نقابة عامة فاز منها بالتزكية 4 رؤساء نقابات عامة، وستجري الانتخابات على العضوية فقط في هذه النقابات عقب إجازة العيد في 19 يونيو الجاري.

وأردف وزير القوى العاملة، أنه من المقرر أن تعلن نتائج الانتخابات 19 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق 20 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتدريب ما يزيد عن 20 ألفًا من القيادات العمالية، التي ستفرزها انتخابات اللجان النقابية، وذلك بهدف الارتقاء بالتنظيم النقابي في مصر.​