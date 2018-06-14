أصغرهم 43 سنة.. أعمار وزراء حكومة مدبولي الجديدة

كتبت- عايدة رضوان:



أدى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، الموافق الرابع عشر من يونيو، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كرئيس للوزراء ووزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وتضمن التشكيل الوزاري أداء 12 وزيرا جديدا لليمين الدستورية، بالإضافة لـ20 وزيرا تم الإبقاء عليهم. فيما جرى تعيين 15 نائبًا لعدد من الوزارات، أبرزها "الإسكان، والتربية والتعليم، والتخطيط".

ورصد "مصراوي" أعمار الوزراء الجدد والمستمرين ممن أدوا اليمين الدستورية اليوم:



- ياسمين صلاح الدين فؤاد، وزيرة للبيئة 43 سنة.



- الدكتور خالد العناني، وزير الآثار 47 سنة.



- السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج 49 سنة.



- الدكتورة هالة مصطفى زايد، وزيرة الصحة والسكان 51 سنة.



- الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف 52 سنة.



- المهندس هشام عرفات، وزير النقل 53 سنة.



- الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 54 سنة.



- الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري 55 سنة.



- محمد أحمد محمد معيط، وزير المالية 56 سنة.



- المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية 56 سنة.



- محمود توفيق، وزير اللداخلية 57 سنة.



- عمرو عادل بيومي، وزير التجارة والصناعة 57 سنة.



- الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة للثقافة 57 سنة.



- محمد سعفان، وزير القوى العاملة 59 سنة.



- الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني الجديد 59 سنة.



- محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية 59 سنة.



- طارق شوقي، وزير التربية والتعليم 61 سنة.



- الدكتورة هالة السعيد، وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري 61 سنة.



- الدكتور عز الدين عمر عز الدين أبو ستيت، وزير للزراعة واستصلاح الأراضي 62 سنة.



- - الفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع 62 سنة.



- السفير سامح شكري، وزير الخارجية 66 سنة.



- الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية 68 سنة.



- غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي 69 سنة.



- الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي 72 سنة.



- المستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم، وزير العدل 73 سنة.