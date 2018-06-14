بعد أزمات الوزارة الأخيرة.. "الصحة" بلا نائب في حكومة مدبولي

كتب - أحمد جمعة:

لم يتضمن التشكيل الحكومي الجديد، نائبًا لوزير الصحة لشؤون السكان، بعدما قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، إقالة الدكتور طارق توفيق، نائب الوزير السابق لشؤون السكان.

وتضمن تشكيل الحكومة الجديد، 15 نائبًا للوزراء في عدة قطاعات، هم "المالية والتخطيط والإسكان والتعليم والزراعة".

وتولى "توفيق" منصبه لنحو 5 شهور، منذ منتصف يناير الماضي، بعدما استمرت حالة الشد والجذب بين الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة السابق، ونائبته لشؤون السكان الدكتورة مايسة شوقي، والتي بلغت ذروتها بكسر باب مكتبيها بمقر المجلس القومي للسكان من قبل لجنة جرد من الوزارة، ووقف الوزير صرف أي مبالغ مالية على جميع مشروعات المجلس القومي للسكان، والممولة من الجهات المانحة.

وقال مصدر بوزارة الصحة، لمصراوي، إن "توفيق" ينتظر قرار وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بشأن تعيينه مقررًا للمجلس القومي للسكان، ولم يتخذ قرارًا بعد بشأن استمراره في المجلس من عدمه.