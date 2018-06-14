بعد حلفه اليمين.. نائب وزير الإسكان لمصراوي: كلفت بـ3 ملفات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني، إن مهام عمله الجديدة بعد حلف اليمين اليوم أمام الرئيس السيسي، تتمثل في التنمية العمرانية، وتنفيذ قواعد السياسة العامة للتخطيط العمراني وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية في الجمهورية.

وأضاف "الجزار"، لمصراوي، اليوم الخميس، أن من ضمن المهام المكلف بها أيضًا متابعة تنفيذ المجتمعات الجديدة، بجانب ملف التطوير الحضري، والذي كان مكلفًا به وقت وجود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسًا مؤقتًا لمجلس الوزراء، لافتًا إلى أنه لا يزال محتفظًا بمنصبه رئيسًا لهيئة التخطيط العمراني.

وأوضح نائب وزير الإسكان، أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي​.