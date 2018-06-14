شارك في حرب الكويت.. 12 معلومة عن الفريق محمد زكي وزير الدفاع الجديد

كتب- عمر مصطفى:

أدى الفريق محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري السابق، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرًاللدفاع والإنتاج الحربي في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز المعلومات عن الفريق محمد أحمد زكي:

1- شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991.

2- تاريخ الميلاد 29 يناير 1956.

3- تخرج في الكلية الحربية بتاريخ 1 أبريل 1977.

4- خريج الدفعة 69 حربية.

5- سلاح المشاة برتبة فريق.

6- حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، وجميع الفرق التأهيلية لسلاح المشاة، والفرق الفنية لسلاح المظلات.

7- حصل على دورات "أركان حرب عام، وكلية الحرب العليا، والدورة العليا لكبار القادة".

8- تدرج في جميع الوظائف القيادية بوحدات المظلات حتى عين قائدًا لوحدات المظلات في الفترة من 18 ديسمبر 2008 حتى 11 نوفمبر 2012.

9- عين قائدًا للحرس الجمهوري اعتبارًا من 12 أغسطس 2012.

10- تمت ترقيته إلى رتبة الفريق في يناير 2017.

11- حصل على عدة أنواط ونياشين، أبرزها: "ميدالية 30 يونيو 2013، وميدالية 25 يناير 2011، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط الواجب العسكري، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الخدمة الممتازة".

12- الحالة الاجتماعية متزوج ولديه ثلاثة أبناء.