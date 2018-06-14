ثالث سيدة تتولى وزارة البيئة.. من هي الدكتورة ياسمين فؤاد؟

كتبت- عايدة رضوان:

أدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الجديدة، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلفًا للدكتور خالد فهمي.

ويرصد "مصراوي" أبرز 7 معلومات عن وزيرة البيئة:

1 - تعد الدكتورة ياسمين فؤاد، ثالث سيدة تتولى منصب وزير البيئة، عقب الدكتورة ليلى راشد إسكندر، والدكتورة نادية مكرم عبيد.

2 - أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة.

3- شغلت منصب القائم بأعمال مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية منذ أغسطس 2014.

4 - مثلت مصر في العديد من المؤتمرات والفعاليات الدولية الخاصة بصندوق المناخ الأخضر.

5- نجحت مصر خلال لجنة برئاستها، في الحصول على تمويل بـ54 مليون دولار خلال 2017، لتنفيذ برنامج الإطار التمويلي للطاقة المتجددة، بجانب الفعاليات الخاصة بالتغيرات المناخية، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.

6- دعمت تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر في القطاعات المختلفة، والذي يعمل على إتباع أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة، وخلق أسواق جديدة وتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، وتقليل الفاقد وتدوير المخلفات، وزيادة الإنتاج والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

7 - لديها العديد من الإصدارات المحلية والدولية في مجالات التمويل والاقتصاد، خاصة فيما يخص البورصة المصرية، والتمويل متناهي الصغر، والرقابة المالية، والاستثمار الأجنبي المباشر.

8 - تولت مسؤولية بنك الأفكار الذي تم إنشائه بوزارة البيئة، لتطوير العمل البيئي، ومنظومة ومناخ العمل والعلاقات داخل الوزارة.

9- شغلت منصب مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الخارجي على مدار 4 سنوات ماضية.