بعد الإبقاء عليها.. 15 ملفًا في انتظار وزيرة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الإبقاء عليها لفترة ثانية.

وشغلت "المشاط" العديد من المناصب في إدارة الملف الاقتصادي سواء داخل مصر أو خارجها، وعلى رأسها منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية من أغسطس 2005 حتى مايو 2016.

ويعرض "مصراوي"، أبرز الملفات التي تنتظر وزيرة السياحة، والتي تستوجب استكمال العمل عليها خلال المرحلة المقبلة، وهي كالتالي:

1ـ ضخ دماء جديدة وشابة في العمل السياحي والوزارة.

2ـ تشغيل المنشآت السياحية المتوقفة، وتدريب العمالة في القطاع السياحي وتأهيلها لتقديم خدمات على مستوى يليق بالسياحة.

3ـ القضاء على فوضى حرق الأسعار.

4ـ ملف السياحة العلاجية.

5 ـ تحفيز الطيران العارض ومنخفض التكاليف.

6ـ تأخر مستحقات منظمي الرحلات السياحية في برنامج تحفيز الطيران.

7ـ المديونيات الخارجية.

8ـ برامج التسويق السياحي والحملات الخارجية والسياحة العربية والداخلية.

9ـ مشاركة الشركات في عمليات الترويج والتسويق مع هيئة تنشيط السياحة.

10ـ تفعيل البرتوكولات الموقعة بين وزارة السياحة والوزارات الأخرى لتنشيط السياحة المصرية.

11ـ ملف الحج والعمرة.

12ـ تأجيل انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية.

13 ـ رحلة العائلة المقدسة والعمل على تفعيل مسار الرحلة.

14ـ استكمال ملف الحملة الترويجية لمصر في كأس العالم لتنشيط السياحة.

15 ـ وضع خطة جديدة لاستثمار المتحف المصري الكبير في السياحة الثقافية.