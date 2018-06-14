"الجندي" يغادر مكتبه في "التنمية المحلية".. وترقب وصول الوزير الجديد

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن اللواء أبوبكر الجندي، الوزير السابق، غادر مكتبه بالوزارة صباح اليوم، عقب اجتماع عقده مع قيادات الوزارة للمرة الأخيرة.

وأضاف المصدر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن اللواء محمود شعراوي، الوزير الجديد، في اجتماع مع رئيس الجمهورية، ولا أحد يعلم موعد قدومه لمقر الوزارة لتولي مهامه.

وأدى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.​