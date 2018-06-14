بالأسماء.. 11 امرأة في حكومة مصطفى مدبولي

كتب- محمود مصطفى:

أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن تشكيل الحكومة الأولى، في ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية، سيدتين جديدتين يحملن حقائب وزارية، وهن الدكتور هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

وشمل التشكيل الجديد للحكومة، 3 نائبات جدد، هن: "راندا علي صالح نائبة لوزير الإٍسكان والمرافق، ونيفين القباج نائبة لوزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، وغادة مصطفى نائبة لوزير الإسكان للتخطيط والإصلاح الإداري".

وتشغل الدكتور منى محرز، منصب نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة السمكية، منذ فبراير من عام 2017.

وأبقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على 5 سيدات في حكومته، هن: "الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والإصلاح الإداري، والسفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ورانيا المشاط وزير السياحة".​