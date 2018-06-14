طارق قابيل: القوانين تمنعنا من شغل وظيفة قبل 3 أشهر ونجحت في 3 ملفات
كتب- محمد عمارة:
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إنه حقق نجاحا كبيرا في عدة ملفات كان أبرزها/ مشروع الروبيكي، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتحقيق نمو اقتصادي.
وأدى عمرو نصّار، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وزيرا للصناعة والتجارة.
وأضاف لمصراوي، الخميس: "لسه مش عارف هعمل إيه، والقوانين تمنعنا من شغل أي وظيفة قبل مرور 3 أشهر على مغادرة المنصب".
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