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    طارق قابيل: القوانين تمنعنا من شغل وظيفة قبل 3 أشهر ونجحت في 3 ملفات

    02:27 م الخميس 14 يونيو 2018
    طارق قابيل: القوانين تمنعنا من شغل وظيفة قبل 3 أشهر ونجحت في 3 ملفات

    طارق قابيل

    كتب- محمد عمارة:

    قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إنه حقق نجاحا كبيرا في عدة ملفات كان أبرزها/ مشروع الروبيكي، وتقليل عجز الميزان التجاري، وتحقيق نمو اقتصادي.

    وأدى عمرو نصّار، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي، وزيرا للصناعة والتجارة.

    وأضاف لمصراوي، الخميس: "لسه مش عارف هعمل إيه، والقوانين تمنعنا من شغل أي وظيفة قبل مرور 3 أشهر على مغادرة المنصب".​

    طارق قابيل وزير الصناعة مشروع الروبيكي عجز الميزان التجاري حكومة مدبولي

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