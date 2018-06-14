أول تصريح من وزير الكهرباء بعد حلفه اليمين: "اللي جاي أحسن"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير شبكات النقل والتوزيع بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، خاصة صعيد مصر الذي يحتل المرتبة الأولى في اهتمامات الوزارة حاليًا.

ووعد "شاكر"، في أول تصريح بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، للاحتفاظ بقيادته لحقيبة الكهرباء في التشكيل الوزاري الجديد، بالقضاء نهائيًا على مشاكل انخفاض الجهود وانقطاعات التيار الكهربائي بالمناطق المختلفة، خاصة محافظات صعيد مصر.

وأضاف وزير الكهرباء: "اللي جاي أحسن بكتير وعلينا الانتظار حتى نهاية العام"، مشيرًا إلى أن جودة وانتظام واستقرار التيار الكهربائي تحتل الأولوية القصوى لخطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة بوجه عام.

وتابع الوزير: سيتم افتتاح محطات الكهرباء الثلاث الجديدة التي انتهت من تنفيذها شركة "سيمنس" الألمانية خلال وقت قياسي، منوهًا إلى أن مثل تلك المشروعات القومية تصب في مصلحة المواطن بهدف توفير تغذية كهربائية وتيار مستقر.​