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    ننشر السيرة الذاتية للفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع الجديد

    02:11 م الخميس 14 يونيو 2018
    ننشر السيرة الذاتية للفريق محمد أحمد زكي وزير الدفاع الجديد

    جانب من لقاء الرئيس السيسي ووزير الدفاع

    القاهرة- أ ش أ:

    أدى وزير الدفاع الجديد الفريق، محمد أحمد زكى اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    وزير الدفاع الجديد الفريق محمد أحمد زكى من مواليد يناير 1956، ومتزوج ولديه 3 أبناء، تخرج من الكلية الحربية العام 1977 - دفعة 69 حربية، وحصل خلال فترة تدرجه القيادية على كافة الفرق الحتمية بالقوات المسلحة، وعلى دورة أركان حرب وأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية.

    رشح فى بعثة قوات خاصة ومظلات بالولايات المتحدة الأمريكية، حتى تم تعيينه قائدا لقوات المظلات.

    وفى 12 أغسطس من العام 2012 تم تعيينه قائدا للحرس الجمهورى، تم ترقيته في يناير 2017 إلى رتبة فريق، واستمر في المنصب حتى تم تعيينه اليوم قائدا عاما وزير للدفاع والانتاج الحربى.

    ووزير الدفاع الجديد من مواليد يناير 1956، ومتزوج ولديه 3 أبناء.​

    وزير الدفاع محمد أحمد زكى ليمين الدستورية السيسي حكومة مدبولي

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