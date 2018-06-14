وزير التنمية المحلية السابق قبل رحيله: سعدت بحجم إنجازاتي التي حققتها

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، اجتماعًا اليوم، مع قيادات الوزارة ورؤساء القطاعات.

وقدم "الجندي"، في بداية الاجتماع، الشكر لكل العاملين والقيادات بالعمل معهم خلال تلك الفترة التي تولى فيها الوزارة.

وقال "الجندي": "سعدت بالعمل معكم والسعادة الأكبر هو حجم الإنجاز الذي تم تحقيقه خلال تلك الفترة"، مشيرًا إلى أن كافة العاملين والقيادات بالوزارة هم سبب كل الإنجازات التي تحققت خلال الشهور الماضية.

وأضاف "الجندي"، أنه منذ اليوم الأول له، حرص على العمل بروح الفريق لاستغلال قدرات كافة العاملين والقيادات لتنفيذ المهام المطلوب تنفيذها، لافتًا إلى أن الجميع كان يعمل لصالح الوطن والمواطنين في كافة المحافظات.

وطالب الوزير السابق، من القيادات بالوزارة، العمل بروح الفريق الواحد، واستمرار التنسيق لإنجاز المهام، وإحداث نقلة نوعية حقيقية على أرض المحافظات وتحسين الخدمات للمواطنين، مشددًا على ضرورة استمرار الدعم لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، بسبب أهمية دوره خلال الفترة المقبلة.

وأدى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

وتولى "شعراوي"، حقيبة التنمية المحلية خلفًا للواء أبوبكر الجندي، الوزير في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة.