"عدو المتطرفين في الأمن الوطني".. من هو اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الجديد؟

كتب- محمد نصار:

أدى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الجديد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

وتولى "شعراوي"، حقيبة التنمية المحلية خلفًا للواء أبوبكر الجندي، الوزير في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة.

ويرصد "مصراوي" أبرز المعلومات عن وزير التنمية المحلية الجديد:

1- ولد محمود عبدالحميد شعراوي عام 1959.

2- تخرج في كلية الشرطة عام 1980، والتحق بالعمل منذ تخرجه بقطاع أمن الدولة سابقًا (الأمن الوطني).

3- تدرج في المناصب حتى أصبح مسؤولًا بإدارة مكافحة النشاط المتطرف بقطاع الأمن الوطني.

4- من أبرز النجاحات التي حققها، كانت القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس".

5- شقيق اللواء محمد عبدالحميد شعراوي، أبرز قيادات الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع أمن الدولة سابقًا في عهد حبيب العادلي، والذي وضع خطة اقتحام جزيرة النخيلة بأسيوط.

6- يعد أحد قيادات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

7- آخر منصب شغله قبل تولي وزارة التنمية المحلية، منصب مساعد الوزير لجهاز الأمن الوطني.