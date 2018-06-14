"مفاجأة وتغيير وزيري الدفاع والداخلية".. ننشر أسماء حكومة مدبولي الجديدة

كتب- محمد عمارة ومحمد سامي:

أدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الجديد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرئيسًا للوزراء، ووزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وجاء في التشكيل الوزاري، تعيين كلٍ من "الفريق محمد أحمد زكي وزيرًا للدفاع، ومحمد معيط وزيرًا للمالية، ويونس المصري وزيرًا للطيران المدني، ومحمود شعراوي وزيرًا للتنمية المحلية، ومحمود توفيق وزيرًا للداخلية، وياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتور عز الدين أبوستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة مصطفى زايد، وزيرة للصحة والسكان، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، وعمرو عادل بيومي وزيرًا للتجارة والصناعة، وهشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام".

وقرر "مدبولي"، الإبقاء على كلٍ من "الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبدالرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبدالعاطي وزيرًا الموارد المائية والري، والدكتور خالد العناني وزير الآثار".

كما قرر الإبقاء على "محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان عبدالله وزير شؤون مجلس النواب، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العملي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والدكتورة إيناس عبدالديم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة".