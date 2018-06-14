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    الفريق محمد أحمد زكي وزيرًا للدفاع في حكومة "مدبولي"

    12:46 م الخميس 14 يونيو 2018
    الفريق محمد أحمد زكي وزيرًا للدفاع في حكومة "مدبولي"

    الفريق محمد أحمد زكي

    القاهرة - مصراوي:
    أدى الفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع الجديد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلفًا للفريق أول صدقي صبحي.

    وؤدي الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرئيسا للوزراء.

    كما يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مدبولي، ونوابهم اليمين أمام الرئيس السيسي.

    محمد أحمد زكي وزير الدفاع حكومة مدبولي صدقي صبحي تشكيل الحكومة

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    الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي
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