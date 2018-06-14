الفريق محمد أحمد زكي وزيرًا للدفاع في حكومة "مدبولي"

القاهرة - مصراوي:

أدى الفريق محمد أحمد زكي، وزير الدفاع الجديد، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلفًا للفريق أول صدقي صبحي.

وؤدي الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرئيسا للوزراء.

كما يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مدبولي، ونوابهم اليمين أمام الرئيس السيسي.