حكومة مدبولي تؤدي اليمين (لحظة بلحظة)

القاهرة- مصراوي:

يؤدي الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء حكومته، بعد قليل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرئيس للوزراء.

وقالت مصادر، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وصلت إلى مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية؛ لأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس.

وكشفت المصادر، لمصراوي، عن أسماء الوزراء الذين تم تغييرهم، فيما أعلنت وزارة المالية بشكل رسمي عن تعيين محمد معيط وزيرا لها قبل حلف اليمين.

كان المهندس شريف إسماعيل قدم استقالته الأسبوع الماضي، وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل الحكومة الجديدة.

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