للعاملين بالدولة.. 3 علاوات على المرتب تبدأ من يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا بالمنح والعلاوات الخاصة والاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2018.

وأوضح الإنفوجراف، أن العلاوة الدورية تمنح 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا.

أما العلاوة الاستثنائية، من المقرر وضع 200 جنيه علاوة للدرجات الرابعة فما فوقها، و190 جنيهًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها.

ويشير الإنفوجراف إلى علاوة خاصة، بحيث يمنح 10% للموظفين والعاملين بالدولة من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 65 جنيهًا.

ومنحت الحكومة، 15% زيادة في المعاشات بحد أدنى 150 جنيهًا، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيهًا.​