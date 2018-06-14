مفاجأة.. "مدبولي" يحتفظ بوزارة الإسكان بجانب رئاسة الوزراء و12 وزيرا جديدا

كتب- محمد سامي:

قالت مصادر، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الجديد، سيحتفظ بحقيبة الإسكان إلى جانب رئاسته للوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

ويؤدي الدكتور مصطفى مدبولي، بعد قليل، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، كرئيسا للوزراء.

ومن المقرر أن يؤدي الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مدبولي، ونوابهم اليمين أمام الرئيس السيسي، حيث بلغ عددهم 12 وزيرا.