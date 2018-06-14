عمرو الجارحي لمصراوي: راضٍ تمام الرضا عن فترتي في وزارة المالية

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية السابق، إنه يشعر بالرضا عن الفترة التي قضاها وزيرا للمالية في حكومة المهندس شريف إسماعيل.

ومن المقرر أن يؤدي بعد قليل، الدكتور محمد معيط، اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للمالية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف الجارحي لمصراوي: "راضي كل الرضا عن الفترة اللي فاتت، عملنا حاجات كتير صعبة في وقت قياسي، وربنا يكرم في اللي جاي".