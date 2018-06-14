مفتي الجمهورية: المتطرفون أخذونا إلى مكان بعيد عن الشريعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ترْك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأمور لا يدل على الحظر أو المنع، ما لم يوجد دليل وارد في الأمر يمنع منه.

وأضاف "علام"، في الحوار اليومي الرمضاني في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس"، أن المتطرفين يستغلون دغدغة مشاعر الناس بالتخويف من مخالفة الشرع الشريف؛ وبحجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة ثم السلف الصالح لم يفعلوه، مشيرًا إلى أن بعض المتطرفين أخذونا إلى مكان بعيد عن الشريعة بسبب هذا الأمر، وبدعوى بدعة الضلالة، وهي ميزان يستخدمونه في كل مناسبة ليضيِّقوا على الناس ويشددوا عليهم.

ونوه مفتي الجمهورية إلى أن علماء أصول الفقه المعتبرين انتبهوا إلى هذه الدعوى المتشددة والمتعلقة بحكم ترْك النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهوا إلى أن الترك لا يدل على الحظر والمنع، بل غاية ما يدل عليه عدم منع الأمر المتروك ما لم يصدر دليل على المنع مع الترك.

وتابع: "المسلم يدور في فلك الأحكام الشرعية الخمسة، وعليه الالتزام بما جاء في الكتاب والسنة من أوامر ونواهٍ؛ وعليه ألا يلتفت لأقوال أولئك التي تخالف الضوابط الشرعية".