طلب إحاطة باستدعاء وزيرة الثقافة بسبب أزمة فيلم "كارما"

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب، باستدعاء الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بسبب ما تعرض له فيلم "كارما" من الإيقاف، وسحب الموافقة بعد الحصول على الموافقات ثم العودة إلى السماح بعرضه مرة أخرى دون حذف أو تاخير في موعد عرضه.

وتساءلت "هنري"، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى الدكتور علي عبدالعال، بشأن أزمة فيلم كارما للمخرج خالد يوسف، عضو مجلس النواب: "لماذا تم سحب الترخيص رغم إجازته رقابيًا؟"، قائلة: "احترامًا لدستور البلاد، وحفاظًا على حرية الإبداع والتعبير، علينا استدعاء وزيرة الثقافة للإجابة على كل التساؤلات المثارة بعد هذا الموقف، والذي يضعنا جميعًا أمام أنفسنا هل مصر أصبحت تعاني من تقييد الحريات والحصار الإعلامي؟".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن فيلم كارما يعالج قضايا إنسانية، ويدعو إلى احترام الآخر والإعلاء من قيم الإنسانية والمساواة، وقيمة الوحدة الوطنية بين المسلم والمسيحي، لافتة إلى أنه ليس فيه ما يدعو إلى إجراء ما حدث من منع.