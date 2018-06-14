بوجه فرعوني.. "السياحة" تروج لمصر في كأس العالم بروسيا

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن وزارة السياحة ستضع "فلتر" تفاعلي للوجه على شكل فرعوني، على المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة بين الشباب مثل Snapchat و"فيسبوك"، برابط إلكتروني @ExperienceEgypt، للتأكيد على وجود مصر في بطولة كأس العالم بروسيا.

وأضاف "يوسف"، في بيان اليوم الخميس، أن هناك خطة ترويجية خلال إقامة بطولة كأس العالم، تهدف إلى ظهور صورة حقيقية جاذبة لمصر تجمع بين الحضارة العريقة والعلم والتكنوجيا الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الوسائل الترويجية التقليدية كإعلان التليفزيون والإعلانات الخارجية "أوت دور".

ووقعت حملة "مصر ـ اكتشف واستثمر"، عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لتصبح راعيًا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر وجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.

ووقع العقد من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن جانب الفيفا، وقع چياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.