"الإسكان" تطلق حملة لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إطلاق فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بهدف نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي للمواطنين.

وشدد الوزير، في بيان اليوم الخميس، على أهمية الحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة التي تسهم في إهدار كميات كبيرة من المياه، والتعرف على التصرف الرشيد فيها، وكيفية الحفاظ عليها، موضحًا أن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة ملحة في ضوء النمو السكاني المتزايد مع ثبات حصة مصر السنوية من مياه النيل.

وطالب الوزير، بتكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم اختيار شعار الحملة "كل نقطة بتفرق" للتوعية بقيمة المياه، وأن إهدار كميات قليلة من المياه تؤثر في حياة آخرين بحاجة إليها، لافتًا إلى أن أحد أهداف الحملة خلق حوار مجتمعي حول قضية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون هذه القضية على رأس أجندة المواطن اليومية، وتوجيه رسائل متنوعة للتعريف بكيفية تخفيض الاستهلاك.

وأضاف، أن حملة "كل نقطة بتفرق"، تتناول السلوكيات اليومية في التعامل مع المياه، وكميات المياه المُهدرة نتيجة كل استخدام خاطئ، مع تقديم الحلول الموفرة للحفاظ على المياه والاقتصاد في فاتورة الاستهلاك، موضحًا أن الحملة تستهدف جميع الفئات العمرية لا سيما الشباب.

وتابع "رسلان"، أن الأفكار المستخدمة في الحملة، هي الأفكار الفائزة في "المسابقة الإبداعية لطلبة كليات الإعلام بالجامعات المصرية"، التي أطلقتها الشركة القابضة عام 2017، وجرى اختيار أفضل الأساليب الإقناعية لحث المواطنين على تغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في استخدام مياه الشرب، مضيفًا أن الحملة تلاقي تفاعلًا ملحوظًا منذ إطلاقها على صفحات التواصل الاجتماعي (https://www.facebook.com/kolno2tabtfre2).

وذكر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركات التابعة للشركة القابضة تنظم حملات توعوية ولقاءات جماهيرية مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعي، بالتنسيق مع وزارات "الأوقاف، والتربية والتعليم، والبيئة، والثقافة، والشباب والرياضة"، إضافة إلى الأزهر الشريف، والكنيسة.​