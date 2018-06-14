الجيزة تستعد لعيد الفطر بـ"غرف عمليات" و"منع الإجازات"

كتب- إسلام ضيف:

استعدت محافظة الجيزة لاستقبال عيد الفطر المبارك، الذي من المقرر أن يحل غدًا الجمعة، بوضع خطة محكمة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين دون أي قصور، وتخصيص غرف عمليات لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين، والإسراع بحلها.

وكلف اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة بمحيط المساجد، وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها، حتى تكون جاهزة لاستقبال المصلين أول أيام العيد إلى جانب الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة بها.

وأعلنت المحافظة، إلغاء الإجازات للمسؤولين وتواجدهم الدائم في الشارع؛ للإشراف والتفتيش على المرافق العامة، وكذلك إنشاء غُرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أي مشاكل طارئة.

ووجه المحافظ، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالمتابعة الدورية للبلاغات الخاصة بانقطاع مياه الشرب بعدد من المناطق في الأحياء والمدن، إلى جانب متابعة أي طفوحات للصرف الصحي خلال إجازة العيد، والإسراع بحلها.

وشددت المحافظة على تنظيم مديريات التموين والصحة والطب البيطري حملات ميدانية بالأسواق والمحلات العامة ومصانع الحلوى والمخابز؛ للتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة، وتوافر الاشتراطات الصحية بها، وخاصة السلع التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين خلال فترة العيد.

وأعلنت هيئة نظافة وتجميل الجيزة، توفير أكثر من 250 ألف كيس قمامة لتوزيعها بالمجان على رواد حدائق الحيوان والأورمان والجيزة العامة وسفاري؛ ليتم استخدامها أيام الاحتفالات، مع تخصيص فرق نظافة للعمل بشكل دوري بالمنطقة الأثرية بالهرم للحفاظ على نظافتها.

وأعلن محافظ الجيزة باجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الأحد الماضي، تجهيز حملات مركزية للطوارئ تتكون من 21 مُعدة متنوعة، ما بين لوادر وعربات نقل ونصف نقل وشفاطات مياه لرفع المخلفات من البؤر التي يتم رصدها على الفور، وتخصيص الخط الساخن 16809 لتلقي شكاوى المواطنين بشأن رفع المخلفات والتعامل معها على الفور.

وقال الشيخ محمد نور، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة لمصراوي، إنه تم توفير 447 ساحة لأداء صلاة العيد بها، وأن كل ساحة بها إمام أساسي وآخر احتياطي، مشددًا على عدم السماح لأي ساحة أخرى لا تحمل ترخيصًا، وضبط المخالفين.

ونوه "نور"، إلى التنسيق مع مؤسسات الدولة من الشرطة والمحليات والمحافظة، لتأمين ساحات صلاة العيد، والتأكد من جاهزيتها.