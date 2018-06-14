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    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار قصر الاتحادية في عداد الآثار

    11:05 ص الخميس 14 يونيو 2018
    الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار قصر الاتحادية في عداد الآثار

    كتبت- ياسمين محمد:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، رقم 420 لسنة 2017، والذي ينص على: "يسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية قصر الاتحادية (فندق هليوبوليس بالاس) البالغ مساحته 20 فدانُا، والكائن بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة".

    وتحدد المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية التالية، حدود ومعالم القصر.

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    قصر الاتحادية حصر الاثار الآثار الاسلامية خالد العناني وزارة الاثار

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