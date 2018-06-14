صحف اليوم تبرز أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام الرئيس

القاهرة-(أ. ش. أ):

استحوذ أداء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال ساعات، على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس، التي أشارت إلي أن الرئيس سيترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

كما تابعت الصحف باهتمام تنبيهات الرئيس لمحافظ البنك المركزي طارق عامر، بضرورة توفير الموارد اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا، فيما نشرت الصحف استعدادات محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وعلى الصعيد العربي، اهتمت الصحف بعملية (النصر الذهبي) التي أطلقها الجيش اليمني لتحرير محافظة الحديدة من الحوثيين، وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تناولت الصحف مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي خرجت بإدانة اعتداءات إسرائيل في غزة.

وفيما يخص الأوضاع الدولية، تابعت الصحف استمرار أصداء قمة سنغافورة، التي عقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جون أون في المجتمع الدولي، كما تناقلت الصحف التوتر الذي برز مؤخرا بين إيطاليا وفرنسا بسبب المهاجرين.

ومحليا، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنبأ تأدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس في وقت لاحق اليوم عقب انتهاء المشاورات حول التشكيل الوزاري الجديد، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي سيترأس أول اجتماع للحكومة الجديدة لتحديد المهام والتكليفات الخاصة بها خلال الفترة المقبلة.

ونقلت (الأهرام) عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" القول إن التغيرات الوزارية تضمنت حقائب الصحة والبيئة والزراعة والمالية والتجارة والصناعة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في تعيين عدد من النواب للوزراء ليتراوح عدد النواب المعينين بين 13 و16 نائبا؛ الأمر الذي يعكس اهتمام الدولة بتكوين صف ثان من القيادات.

وأوردت الصحيفة أن رئيس الوزراء الجديد سيلقي بيانا بمجلس النواب عقب عيد الفطر ثم بيانا آخر بعد 20 يوما من حلفه اليمين الدستورية لإعلان برنامج حكومته الجديدة، لافتة إلى أن الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة برئاسة مدبولي سيكون عقب عيد الفطر مباشرة.

أما صحيفة (الأخبار)، فنسبت إلى مصادر القول إن الحكومة الجديدة لن يتم عرض تشكيلها الجديد على مجلس النواب، مشيرة إلى أن ذلك يتم فقط في حالة إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري محدود، وأنه من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء مدبولي برنامج حكومته على مجلس النواب ليحوز على ثقة المجلس.

في حين أفادت صحيفة (الجمهورية) أنه سيتم تعيين نواب من الشباب للوزراء لتفرغ الوزراء لرسم السياسيات ومتابعة تنفيذ المشروعات لكل وزارة.

إلى ذلك، أبرز صحف القاهرة تشديدات الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع محافظ البنك المركزي طارق عامر، على أهمية الاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي، مؤكدا ضرورة العمل في الوقت نفسه على توفير الأموال اللازمة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا والتخفيف عن أعبائهم.

وفي شأن محلي آخر، تابعت الصحف استعدادات محافظات الجمهورية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذكرت صحيفة (الأخبار) أن المحافظات تشهد طوارئ واستعدادات ضخمة لاستقبال العيد، حيث كثفت مديريات التموين حملاتها على الأسواق لضبط أسعار السلع وتوفير الخبز واسطوانات البوتاجاز، كما جهزت المحافظات الساحلية الشواطئ لاستقبال الهاربين من حرارة الطقس.

ونقلت صحيفة (الأهرام) عن وزير الري الدكتور محمد عبد العاطي إعلانه حالة الطوارئ بمحطات الرفع في شبكات الري استعداداً لإجازة العيد من أجل توفير المياه لمحطات مياه الشرب في المحافظات وخاصة في الساحل الشمالي، مضيفا أنه تم تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات تعمل من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة، وحسم أي شكاوى في حينها.

أما صحيفة (الجمهورية)، فأوردت أن وزارة الزراعة أعلنت حالة الطوارئ القصوى؛ للتيسير على المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، من خلال تهيئة الحدائق التابعة لها لاستقبال الزائرين وتشديد الرقابة على الأسواق وطرح منتجات بأسعار مخفضة في منافذها.