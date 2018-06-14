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بالدرجات .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم وارتفاع تدريجي فى الحرارة

05:41 ص الخميس 14 يونيو 2018
بالدرجات .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم وارتفاع تدريجي فى الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 23 38

وسط الدلتا 22 37

الإسكندرية 23 33

بلطيم 21 31

مطروح 22 30

السلوم 21 34

سيوة 22 40

بورسعيد 22 31

دمياط 22 31

العريش 21 32

رفح 20 31

الإسماعيلية 22 38

السويس 22 38

رأس سدر 24 35

نخل 19 34

نويبع 27 37

طابا 22 34

كاترين 17 33

الطور 25 37

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 38

مرسى علم 26 37

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 39

المنيا 22 39

أسيوط 21 39

سوهاج 25 40

قنا 25 40

الأقصر 25 41

أسوان 28 42

أبوسمبل 28 40

الوادى الجديد 24 42

شلاتين 29 40

ابو رماد 30 39

راس حدربة 31 38

حلايب 31 37

هيئة الأرصاد الجوية الطقس الشبورة المائية الرياح

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