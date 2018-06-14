​وزيرة السياحة تكشف أسباب الاتفاق مع "الفيفا" لرعاية "كأس العالم"

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط إن الوزارة تغلبت على العديد من التحديات الإدارية والمالية، موضحة أن الأرقام التي حققتها السياحية المصرية خلال الربع الأول من العالم الحالي "مبشرة للغاية".

وأضافت الوزيرة - في كلمتها على هامش حفل السحور الذى نظمته وزارة السياحة مساء الأربعاء-، أن لترويج هو الأداة الرئيسية لهيئة تنشيط السياحة من خلال استغلال الأحداث الكبيرة مثل بطولة "كأس العالم" خاصة أن المنتخب الوطني يشارك بها.

وأوضحت أن الوزارة تعمل - حاليا - بشكل مختلف وجديد بهدف التواجد في أسواق جديدة من خلال استخدام الشاشات والإعلان والمصلقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الوزارة أعلنت عن جائزة "التذكرة الذهبية" لـ 30 فردا تحت عنوان "شجع مصر كالمصريين" لأكثر مشجع سيقوم برفع صور بالعلم المصري والقناع الفرعونية علي مواقع التواصل الاجتماعي علي أن يتم دعوة الفائز لزيارة المعالم السياحية المصرية لمدة 7 أيام.

كانت المشاط قد وقعت - أمس - عقدا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميا إفريقيا رسميا لكأس العالم المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر باعتبارها وجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.

من جانبه قال رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف إن الحملة التي أطلقتها الهيئة تستهدف ملياري شخص حول العالم، خاصة بعد أن حصلت مصر على حقوق الرعايا الإقليمية للمونديال لأول مرة.

وأشار يوسف إلى أن الحملة تهدف إلى استخدام كافة الأنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) و(تويتر) و(انستجرام) و(سناب شات) بالإضافة إلى توجيه الدعوة إلى النجوم والمشاهير في كافة المجلات لزيارة المقاصد السياحية المصرية والكتابة عن تجاربهم علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إن حملة الترويج للمقاصد السياحية المصرية تتركز - أيضا - على عده قنوات تليفزيونية ذات المتابعة الكبيرة بدول روسيا وألمانيا وانجلترا وايطاليا وأوكرانيا باللغة الروسية لتلك الدول.

وأضاف رئيس هيئة تنشيط السياحة أنه سيتم استخدام 17 لغة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي الإعلان علي الشاشات الرئيسية في الميادين الرئيسية على الشاشات التي ستذيع مبارايات كأس العالم بدول انجلترا واسبانيا وألمانيا وبولندا بمعدل 3 شاشات لكل دولة.

ولفت إلى أنه سيتم وضع اللوحات الدعائية لحملة (مصر - اكتشف واستثمر) على جميع البنرات الإعلانية لجميع مبارايات كأس العالم 64 لقاء، بإضافة إلى استخدام المطبوعات الخاصة بالمونديال.

وأوضح أن حملة كأس العالم هي من أكبر الحملات التي قامت بها الهيئة، وأن الحملة تهدف الي تقديم مصر بشكل مختلف، واستخدام وسائل تواصل غير تقليدية، متوقعا أن يكون العائد لها كبيرا.

ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أول أمس الثلاثاء، حملة "مصر ـ اكتشف واستثمر"، عقدًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتصبح راعيا إقليميًا أفريقيًا رسميًا لكأس العالم "فيفا 2018" المقامة في روسيا، بهدف الترويج لمصر كوجهة للاستثمار العالمي، ولجذب المزيد من السائحين من كل أرجاء العالم.