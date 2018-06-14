"قصور الثقافة" تقيم عروضا فنية متميزة بقصر الأنفوشي

الإسكندرية- أ ش أ:

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية عروض فنية متميزة بقصر ثقافة الأنفوشي التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة احمد درويش،و ذلك في إطار الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

تبدأ الاحتفالية بعروض فنية للفرقة القومية للفنون الاستعراضية اعتبارا من ثالث أيام العيد ولمدة أسبوعين متتالين تقدم من خلالها عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تشتهر بها منها "رقصة أم الخلول والمانبوطية والغوازي والحجالة والحصان" وغيرها من الرقصات التى تعبر عن البيئة المصرية بكل تفاصيلها.

ويليه عرض الملحمة الدينية (شباب في عين الرسول) بطولة كوكبة من ألمع النجوم منهم الفنانين مديحة حمدي، أحمد ماهر، أحمد عبد الوارث، أحمد عزمي، رضا إدريس، ومجموعة كبيرة من النجوم، فكرة وألحان الدكتور أحمد الكحلاوى تأليف سراج الدين عبد القادر إخراج صلاح لبيب.