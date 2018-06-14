"المشاط": خطة ترويجية كبيرة خلال المونديال لإنعاش قطاع السياحة

كتب يوسف عفيفي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على وضع خطة ترويجية كبيرة خلال بطولة المونديال لجذب عدد أكبر من السائحين من جميع الأسواق السياحية، تتضمن مسابقة عالمية، يمنح فيها الفائز زيارة جميع المقاصد السياحية المصرية كنوع من الدعاية.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي للإعلان عن الخطة الترويحية السياحية لكأس العالم، إن تأهل مصر لنهائيات كأس العالم حدث عالمي، لافتة إلى أن "السوشيال ميديا" تعد من أهم ركائز الحملة لمخاطبة جميع الأسواق السياحية.

وأشادت "المشاط"، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، لتنفيذ عمل جماعي ناجح للاستغلال الأمثل لهذا الحدث الكبير.

شارك في المؤتمر كل من رئيس هيئة تنشيط السياحة أحمد يوسف، ورئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية نورا علي، ورئيس شركة الدعاية "جي دبليو تي" هاني شكري، ومجموعة كبيرة من المستثمرين السياحيين.