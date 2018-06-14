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بالصور- صلاح يزين ملابس العيد وسط إقبال المواطنين بوسط القاهرة​​

12:20 ص الخميس 14 يونيو 2018
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كتب- عمر مصطفى:
تصوير- أحمد جمعة:

رصدت "عدسة مصراوي"، توافد المواطنين على محلات الموسكى والعتبة لشراء الملابس لأطفالهم احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك.

وشهدت منطقة وسط القاهرة، إقبالا ملحوظا من المواطنين لشراء ملابس العيد التي ظهر فيها نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وسط أجواء رمضانية واحتفالية رائعة.

محلات الموسكى عيد الفطر ملابس العيد أسعار الملابس

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