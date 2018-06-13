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مصدر حكومي: كوجك نائبا لوزير المالية بصلاحيات جديدة.. و"الصاوي" للضرائب

11:36 م الأربعاء 13 يونيو 2018
مصدر حكومي: كوجك نائبا لوزير المالية بصلاحيات جديدة.. و"الصاوي" للضرائب

أحمد كوجك

كتب- محمد عمارة:

قال مصدر حكومي، إن أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية باقِ في منصبه لكن بصلاحيات جديدة وسيؤدي اليمين الدستورية غدا أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن كوجك ستضاف إلى صلاحياته شئون الخزانة والتطوير المؤسسي.

ولفت المصدر إلى أنه تقرر تعين محمد الصاوي خبير الضرائب نائبا لوزير المالية للسياسات الضريبية.

وأشار إلى أن الوزراء الجدد ونوابهم سيؤدون اليمين الدستوري في الثانية عشر ظهرا.

أحمد كوجك وزير المالية السيسي اليمين الدستورية

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