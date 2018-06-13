برلماني يطالب بكشف حساب صرف تبرعات مستشفى ٥٧٣٥٧

كتب- عمر مصطفى:

تقدم النائب أحمد يوسف إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، والدكتور غادة والي، وزير التضامن، بشأن أموال التبرعات الخيرية التي تحصل عليها مستشفى السرطان "57 3 57"، ومستشفى شفاء الأورمان بالأقصر، في ظل ما يتردد بقوة حول قيامهما بتبديد أموال التبرعات وصرفها في غير محلها.

وأضاف يوسف في بيان له الأربعاء، أن "هناك تناقض كبير ينتاب مسئولو هذه المستشفيات، في الوقت الذي يطلبون فيه من المواطنين التبرع بمبالغ مالية، يدشنون حملات إعلانية ضخمة تزدحم بها شاشات التلفاز طوال 24 ساعة خلال شهر رمضان، وهي حملات إعلانية تتكلف ملايين الجنيهات يحصل عليها الفنانين، يتم دفعها من جيوب المتبرعين" -وفق قوله.

ولفت عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إلى أن الدستور والقانون يلزمان مثل هذه المستشفيات بتقديم كشف حساب إلى الجهات المعنية في الدولة حول حجم أموال التبرعات التي حصلت عليها، مع تحديد أوجه الإنفاق بدقة.

وتابع أن "المواطنين تبرعون لهذه المستشفيات من أجل المساعدة في علاج إخوانهم المرضى، لكنهم فوجئوا بأنهم لايعرفون مصير أموالهم، وهل تذهب بالفعل لهؤلاء المرضى أم لصالح الفنانين المشاركين في هذه الحملات الإعلانية".