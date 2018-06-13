جامعة الأزهر توقف أستاذًا بأصول المنوفية: "انضم لجماعة شيعية وحاول السفر لإسرائيل"

كتب - محمود مصطفى:

قرر مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، إيقاف الدكتور جمال محمد سعيد عبدالغنى عبدالرحمن، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين المنوفية، عن العمل 3 أشهر وإحالته للتحقيق حرصا على مصلحة الطلاب وحماية لهم من أصحاب الفكر المنحرف.

وأوضحت جامعة الأزهر في بيان اليوم الأربعاء، أن "جمال عبدالغني" منسوب إليه حاليا الانتماء للجماعة الأحمدية القطيانية الشيعية، وسبق اعتبار هذه الجماعة من العناصر المرتدة عن الدين الإسلامي وذلك بخطاب من الجهات المختصة فى منتصف فبراير الماضي.

وأشارت الجامعة إلى أنه نسب إليه أيضا التوجه إلى المركز الأكاديمي الإسرائيلي بزعم الإطلاع على منهج الحمل اليهودي واستخدامه فى تغيير بعض آيات القرآن ومحاولة السفر إلى إسرائيل بزعم الاستفادة من الكتب والمراجع بالجامعات الإسرائيلية، إلى جانب أمور أخرى سيتم الإفصاح عنها بعد انتهاء التحقيق.

وتم التحقيق معه في حينه من جهات التحقيق المختصة بالجامعة وأحيل إلى مجلس التأديب، وصدر حكم بعزله، أقام دعوى بعدها وتم تخفيف العقوبة إلى لوم وتأخير علاوة، وقد تم محو الجزاء.​