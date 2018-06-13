البابا تواضروس يهنيء الرئيس السيسي بعيد الفطر المبارك

كتب- إسلام ضيف:

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال بابا الإسكندرية في تهنئته، اليوم الأربعاء: "يسرني بالأصالة عن نفسى، وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا وإخوتنا المسلمين بخالص تهانينا القلبية بعيد الفطر المبارك".

وتابع البابا تواضروس في تهنئته:" نصلي إلى الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يمدكم بالعون في جهودكم المباركة نحو النهوض بمصرنا الغالية؛ لكى تتحقق كل آمال وطموحات المصريين في بناء مصر الحديثة، وفقكم الله فيما لخير وطننا الحبيب".